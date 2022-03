41-Jähriger bedrohte Freundin mit dem Umbringen

Am Samstag um 21.55 Uhr wurden Polizisten zu einem Streit nach Lenzing (Bezirk Vöcklabruck) gerufen. Das Opfer, eine 38-jährige Frau, gab an, von ihrem Freund in ihrer Wohnung grob misshandelt und mit dem Umbringen bedroht worden zu sein. Daraufhin konnte sie zu einer Nachbarin flüchten. Nach den Ersterhebungen begaben sich die Polizisten zur Wohnung, wo ihnen der 41-jährige Verdächtige öffnete und sie sogleich beschimpfte.