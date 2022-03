Welche Geheimnisse das Marchfeld birgt

10,8 Millionen Euro investiert

Neue Details gab es gestern im „alten Landeshaus“ in Wien, der Fokus lag aber auf dem Marchfeld: „Wir haben 10,8 Millionen Euro in die Sanierung des Schlosses in Marchegg investiert, das nun Dreh- und Angelpunkt der Landesschau wird.“ Froh über die Standortwahl zeigte sich Landtagspräsidentin Karin Renner, die selbst aus dem Marchfeld stammt: „Ohne die Investitionen des Landes, hätten sich Stadt und Region all das nicht leisten können.“