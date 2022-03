Immer mehr private Hilfe für notleidende Ukrainer

Schlafsäcke, Batterien und Medikamente

Augenringe, Dreitagesbart – die Erschöpfung ist Alex Donner (43) noch deutlich anzusehen. Der Gemeindebedienstete hatte sich spontan bereit erklärt, zu helfen, als er von der Leiterin der Volksschule darauf angesprochen wurde! „Gestartet wurde die Aktion am Donnerstag um 18 Uhr. Bereits am Freitagabend sind wir mit einem prall gefüllten privaten Kleintransporter losgefahren“, erzählt der fünffache Vater. Nach achteinhalb Stunden Fahrt kamen Donner, Siegfried Danner und Lena Schartner in Irschawa in der Westukraine an. Dorthin haben sich Frauen, Kinder und Alte aus Kiew geflüchtet. Das mutige Trio aus dem Mühlviertel übergab vor allem Schlafsäcke, Decken, Powerbanks für Handys, Batterien und Taschenlampen an die Flüchtlinge. Besonders wertvoll: Medikamente gegen Erkältungen, die von Gemeindeärztin Astrid Hofbauer zur Verfügung gestellt wurden.