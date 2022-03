„Taschlzieher“ erleichtert Rentner um viel Geld

Der Täter fischte das Börserl des Besuchers aus dessen Jacke, die dieser in der Garderobe unbeaufsichtigt zurückgelassen hatte. Nicht nur Bargeld und Ausweise sind weg, mit der erbeuteten Bankomatkarte behob der dank FPP2 unauffällig maskierte Mann in Gumpoldskirchen gleich mehrere tausend Euro von Konto des Opfers. „Dabei wurde der Verdächtige aber gefilmt“, so die Polizei.