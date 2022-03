„So viele Weltmarktführer haben wir auch nicht!“

Die Frage „Habt ihr denn nie genug?“ bekommt Jakob „Jack“ Falkner (65) regelmäßig gestellt. Seine Antwort darauf ist immer dieselbe: „Ich habe schon lange genug und könnte mich gemütlich zurücklehnen und in Pension gehen. Es geht aber um die Entwicklung und den Fortbestand dieser für Österreich so wichtigen Branche!“ Er spricht dabei das fehlende Verständnis für die Branche in Teilen der Bevölkerung (und Politik) an.