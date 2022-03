„Für ganz Österreich sind wir schon abgestiegen“

Während der wahrscheinlich längere Ausfall von Nosa Edokpolor negativ ist, ist die Rückkehr von Kapitän Philipp Netzer, der am Samstag in Wals-Siezenheim ab der 77. Minute sein Comeback gab, positiv. „Altach gibt aktuell kein gutes Bild ab, aber meine Meinung ist, dass die Qualität absolut reicht, um in der Liga zu bleiben“, sagte der Defensiv-Routinier. Dafür muss sich allerdings vieles ändern. Salzburg konnte vor eigenem Publikum früh und sehr leicht zu einem Triple-Schlag (12., 22., 26.) kommen.