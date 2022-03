Betrunkener Niederländer (35) stürzte von Balkon

Beim Versuch, sich eine Zigarette anzuzünden, stürzte am Samstagabend ein Niederländer vom Balkon seiner Wohnung in Gries am Brenner (Bezirk Innsbruck Land). Dabei riss er die Regenrinne ab und landete am Asphalt. Er wurde mit Verletzungen ins Klinikum eingeliefert.