„Kinder spielen Karten, das lenkt sie etwas ab“

Ob das vorübergehend so bleibt, kann man nicht sagen. Klar ist nur, dass die Angst mit jedem Sirenengeräusch, mit jedem Knall unerträglicher wird. „Niemand weiß, was kommt“, sagt Oleh Hlazkov, der seit 14 Jahren in der Steiermark lebt und am Boden zerstört ist.