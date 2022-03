Mit Schneeschuhen auf den Spuren der Pilger

Wir durchwandern die Almflächen, um auf der gegenüberliegenden Hangseite bei den Holzkreuzen vorbeizukommen. Dem Waldrand folgend gelangen wir zu einer großen Wiese mit einem Wegkreuz, wo es links bergab zur Ochsenboden-Halterhütte (1373 m) geht. Der Einstieg in den Wald ist durch Wegweiser zu erkennen. Wir halten uns an die rot-weiß-roten Markierungen an den Bäumen und sehen nach geraumer Zeit die Weite des Herrenbodens (1415 m) vor uns.