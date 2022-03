82,5 Millionen Euro zum Schutz vor Naturgefahren

Rund 82,5 Millionen Euro investiert die öffentliche Hand im Jahr 2022 in den Schutz vor Naturgefahren wie Hochwasser oder Lawinen. Bei der Präsentation der Maßnahmen am Freitag gab es heftige Kritik von Tirols Sicherheitslandesrat Josef Geisler an der EU-Forststrategie, die Wälder auch außer Nutzung stellen will.