Wr. Neustadt will nicht mehr Betonhauptstadt sein

Nach gut fünf Jahren ist es so weit: Der Stadtentwicklungsplan für Wiener Neustadt ist fertig und soll in einer Sondersitzung am Montag vom Gemeinderat beschlossen werden. Bürgermeister Klaus Schneeberger verspricht ein „dezentes innerstädtisches Wachstum“. Auch das ist ein Schritt, um der Bodenversiegelung entgegenzuwirken, man will weg vom Image der Betonhauptstadt des Landes.