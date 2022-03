Kinderpornoverdacht: Festnahme am Arbeitsplatz

Datenträger sichergestellt

Nach einem Hinweis stießen Ermittler auf die Fotos des Kindes und konnten in weiterer Folge seine Identität feststellen. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin die Festnahme des 20-Jährigen und eine Hausdurchsuchung an. Die Handschellen klickten für den Verdächtigen am Donnerstag gegen Mittag, und zwar an seinem Arbeitsplatz, hieß es. Gleichzeitig wurden bei der durchgeführten Hausdurchsuchung mehrere Datenträger entdeckt und sichergestellt.