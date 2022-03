Psychiater: „Er dachte, ich wäre manipulierbar“

Hat der Psychiater mit Unterwegers Selbsttötung - im Falle einer Verurteilung - gerechnet? „Nein. Ich glaube bis heute, dass sein Freitod ein ,Unfall’ war. Ich wusste nämlich von ihm, dass er mit einem Schuldspruch gerechnet hatte; in der Folge in die zweite Instanz gehen, also weiterhin um seine Freilassung kämpfen wollte.“ Wäre es dazu gekommen - hätte Jack danach abermals gemordet? „Eher nicht. Zumindest nicht gleich.“