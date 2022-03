Diese Frauen kannten Jack nur als brutale Bestie

Im April 1973 wurde er einer Gewalttat verdächtigt - doch die Ermordung von Marica Horwath in Salzburg konnte ihm nicht nachgewiesen werden. Am 12. 12. 1974 endete dann für die Deutsche Margret Schäfer die Begegnung mit Unterweger in einer Tortur mit tödlichen Folgen. Es war der Fall, der ihn 1976 lebenslang hinter Gittern brachte.