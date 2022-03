Tirol: Prüfung russischer Investitionen gefordert

„Regierungen im Blindflug unterwegs“

Dass der Bedarf an Überprüfung „riesengroß“ sei, habe nicht zuletzt der Auftritt des Finanzministers Magnus Brunner (ÖVP) am Dienstag in der ORF-Sendung „Report“ gezeigt. Dieser habe den Umfang des aufgrund der Sanktionen konfiszierten Vermögens in Österreich auch nach mehrmaligen Nachfragen nicht beziffern können. Die Regierungen in Bund und Ländern seien „im brutalen Blindflug unterwegs“, schlussfolgerte Sint.