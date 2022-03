Ukraine-Star: „Warum sitzt ihr wie die Blöden da?“

„Guten Abend“, startete der 32-Jährige, offensichtlich mit Tränen in den Augen, die Message auf seinem Social-Media-Kanal. „Ich habe eine Frage an die russischen Nationalspieler: Jungs, warum sitzt ihr wie die Blöden da und sagt nichts? In meinem Land töten sie Menschen, Frauen, Mütter, Kinder. Aber ihr sagt nichts, ihr kommentiert nichts. Ihr habt mir alle gesagt, dass euer Präsident sich nicht korrekt verhält. Also Jungs, ihr habt Einfluss auf die Leute, zeigt es ihnen“, flehte der ehemalige Dortmunder die „Sbornaja“-Spieler an „Ellenbogen zu zeigen im wahren Leben“ zu zeigen - es sei an der Zeit. Während des gesamten Videos war natürlich durchgehend das Wappen der ukrainischen Nationalmannschaft auf seinem Shirt zu sehen.