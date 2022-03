Rektor legt Plan für seine Wiederwahl vor

Rektor Hendrik Lehnert will es wissen. Er wirbt nun offen für seine zweite vierjährige Amtszeit: In dem nun veröffentlichten, 15-seitigen Papier „Rektoratsperiode 2023-2027“ zeichnet der Deutsche eine Art Wahlprogramm. Nach ersten Rückblicken auf seine Amtszeit – wie etwa auf die umstrittene Neuorganisation – will er mit neuen Projekten auftrumpfen. Nicht nur ein neues „Life Sciences Forschungsgebäude“ soll im Bereich der SALK bis 2028 entstehen. Dort werden künftig „tierexperimentell arbeitende Gruppen“ beheimatet sein – in Zukunft soll gemeinsam mit den Landeskliniken geforscht werden, zahlen soll das Gebäude das Land.