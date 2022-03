Brandverursacher könnten Anklage und Haft blühen

Nach dem verheerenden Brand im Seecamp Zell am See stellt sich auch die Frage nach der Verantwortlichkeit. Die Staatsanwaltschaft bestellte noch am Tag des Brandes einen Sachverständigen. Wie berichtet fand dieser heraus, dass eine weggeworfene Zigarette die Ursache für das Feuer war. Die Frage, ob die 35 Gasflaschen richtig gelagert waren, wird wohl noch von Bedeutung sein. Marcus Neher von der Staatsanwaltschaft erklärt: „Es könnte durchaus eine Anklage wegen fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstiftung und daher mehrere Jahre Haft drohen!“ Eine Prognose lässt sich aber erst abgeben, wenn das schriftliche Gutachten vorliegt und klar ist, ob der Verursacher überhaupt ermittelt werden kann.