1,3 Millionen Anrufer riefen bei Notruf-NÖ an

7266 Anrufe an einem Tag

Seit dem 1. März 2020 sind insgesamt 1,304.333 Millionen Anrufe bei der 1450-Hotline eingelangt. Am heißesten glühten die Leitungen während der Delta-Welle. Alleine am 15. November wurden 7266 Anrufe verzeichnet. Die stärkste Woche wurde zwischen 31. Jänner und 6. Februar mit 40.135 Anrufen verzeichnet.