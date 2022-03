Uwe Kröger: Premieren, Termine und Tapas

Doch es scheint Licht, nicht nur am Ende des finanziellen Tunnels, zu sein. Denn auch künstlerisch regt sich wieder viel bei ihm. So spielt er bei unseren Lieblingsnachbarn per Juli in „La Cage aux Folles“ mit und übernimmt in „Cabaret“ im Theater Hof in Bayern nicht nur die Rolle des Conférenciers, sondern auch gleich die Regie: „Es war nicht mein Plan, ich wurde gecastet. Übrigens, ein Lob für dieses Theater, denn es war eines der wenigen, die bei Corona Haltung gezeigt haben.“