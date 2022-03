„Emotionen haben noch keinem Opfer geholfen“

Gibt es eigentlich DEN typischen pädophilen Sexualstraftäter?

Nein, die Täter findet man in jeder Berufsgruppe, jeder sozialen Schicht. Vom Bauarbeiter bis zum Universitätsprofessor, vom Single bis zum vermeintlich liebevollen Familienvater. Die große Frage ist: Wie weit ist der innere Drang ausgebildet? Gibt sich der Täter „nur“ mit Fotos bzw. Videos zufrieden, oder legt er selbst Hand an. Und: Hat der Verdächtige in seinem Umfeld Zugriff auf ein mögliches Opfer? In unserem letzten Fall ist ein sechs Monate altes Baby einem Verwandten zum Opfer gefallen ...