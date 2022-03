Kritik an touristischer Nutzung des Ärztezentrums

Jetzt tauchten – wie berichtet – neue Fakten auf. Denn drei Wohnungen im Ärztezentrum werden zur touristischen Nutzung bereits im Internet angeboten. Eigentlich sind sie nur für Patienten in der Zeit rund um ihre Eingriffe vorgesehen. Dabei war von einer touristischen Nutzung allerdings nie die Rede. Das bringt nicht nur die beiden Oppositionsparteien SPÖ und FPÖ, sondern auch die Grünen in Rage. „Wir sind uns in der Regierung einig, dass wir genau das nicht wollen“, sagt Josef Scheinast (Grüne) und fügt hinzu: „Ich habe zuvor nie etwas von Wohnungen, sondern nur von Praxen im Ärztezentrum gehört.“ Damit spielt er auf den dazugehörigen Beschluss im Landtag im März 2021 an. Noch drastischer sieht es Andreas Teufl (FPÖ): „Zuerst erschleicht man sich günstigst Bauland unter dem Vorwand der privaten Nutzung und dann versucht man dies als Luxusobjekte touristisch zu vermarkten.“ Es sei auch ein Schlag ins Gesicht für die Hotellerie und zeige die Seilschaften der ÖVP.