Reitstall in Flammen: Großeinsatz für Florianis

Gegen 9 Uhr geriet das Wirtschaftsgebäude eines landwirtschaftlichen Anwesens einer 81-Jährigen in Brand - in kürzester Zeit griffen die Flammen auch auf den gesamten Dachstuhl und das Wohngebäude über. Für acht Feuerwehren gab es Großalarm, 17 Einsatzfahrzeuge rückten mit rund 100 Mann an. Ein Übergreifen der Flammen auf ein weiteres Wohngebäude und die dortigen Pferdestallungen konnte verhindert werden.