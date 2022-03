Öko-Plädoyer zum „Tag des Artenschutzes“

Öffnung am 9. April

Mit vielen Aktionen will man heuer auf das Thema aufmerksam machen. In der Garten Tulln, die am 9. April wieder öffnet, ist im Sommer auch wieder eine Kinder-Uni geplant. Eichtinger: „Man kann nicht früh genug beginnen, ein ökologisches Bewusstsein zu wecken!“