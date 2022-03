In Pitzelstätten sind die Schüler Forschungsprofis

Einzigartiger Zusammenschluss

Es ist eine der Aufgaben der AGES, Böden und Sorten auf ihre Eigenschaften zu prüfen und so Selektion und Zulassung von Sorten zu betreiben. Eine Arbeit, in die Schüler nun mit eintauchen. Der in Österreich in diesem Bereich einzigartige Zusammenschluss von Forschungseinrichtung und Schule ist auch für Schulleiter-Stellvertreter Markus Tschischej die perfekte Ergänzung zum Unterricht.