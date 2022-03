Russen schummeln sich via Doha nach Salzburg

Postkasten von Oligarch quillt bereits über

Ob diese Flugroute künftig auch der russische Milliardär Roman Abramowitsch wählen wird, um zu seinem Haus am Fuschlsee zu gelangen, ist fraglich. Gesehen hat man den ehemaligen Fußballklub-Besitzer dort länger nicht mehr. Das erkennt man auch an dem mit Briefen und Prospekten überquellenden Postkasten. „Offiziell wohnt in dem Haus seine Tochter Anna. Wenn der berühmte Papa selber hier auftaucht, kann man das eigentlich nicht verpassen. Der reist mit riesiger Entourage nach Fuschl“, berichten Nachbarn der „Krone“. Abramowitschs Privatjet, der sogar über eine eigene Bibliothek verfügt, wurde das letzte Mal am 25. Februar auf einem Flug von London nach Basel registriert.