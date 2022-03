Alpinist rutscht aus und stürzt 100 Meter ab

Am Vormittag des 1. März stieg ein Einheimischer (69) mit seinen Tourenschiern in Kals am Großglockner vom Lucknerhaus zur Erzherzog Johann-Hütte auf. In weiterer Folge stieg er dann zu Fuß, mit Steigeisen Richtung Großglockner auf. Doch im oberen Bereich des sogenannten „Eisleitl“ auf einer Höhe von 3650 Meter rutschte der Alpinist auf einer Eisplatte aus!