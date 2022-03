Das Altstadtkriterium kehrt nach Graz zurück

Das Grazer Altstadtkriterium wurde in den Jahren 1984 bis 2007 regelmäßig ausgetragen und brachte jedes Jahr sehr viele internationale Fans sowie die Rad-Elite in die Landeshauptstadt. Am 26. Juli 2022 ist es jetzt endlich wieder soweit, geben sich beim Profi-Einladungsrennen die Besten in der Landeshauptstadt ein Stelldichein. Und das auf der altbewährten Strecke über den Opernring, den Tummelplatz bis zum Burgtor.