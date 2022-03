Messerstecher will Opfer zufällig getroffen haben

Rene M. hatte am Samstagnachmittag einen Blutalkoholwert, bei dem andere Vergiftungserscheinungen haben und medizinisch betreut werden müssen. Der 50-Jährige dürfte seinen Körper aber seit längerer Zeit an Hochprozentiges gewöhnt haben. Anders wäre auch kaum erklärbar, dass er sich angeblich an fast jedes Detail seines Messerangriffs auf Christian Z. (52) erinnert. M. behauptet, das Opfer, das vor seinem Mehrparteienhaus im Steyrer Stadtteil Ennsleite gestanden war, rein zufällig getroffen zu haben.