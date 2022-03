Fastensuppe to go! Schüler im Benefiz-Einsatz

Umstellung auf „Suppe to go“ durch die Pandemie

In der HBLFA sind die Schüler mittlerweile beim Abfüllen ihrer Karotten-Ingwer- und Kartoffelkreation in Gläser. Die Idee der „Suppe to go“ wurde in der Pandemie aus der Not geboren, entpuppte sich aber als gefragte Alternative zum Ausschank. So können Passanten ihre Portion mit nach Hause nehmen. Die Rezepte variieren. „Traditionell ist es eine Kartoffelsuppe – einfach muss sie sein. Sie darf aber schon Raffinesse haben“, meint Raitmairs Kollegin Monika Schreiner.