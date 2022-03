Tanzpaare für die große Eröffnung gesucht

Wer gut und gerne tanzt, ist herzlich zum Vortanzen für den Steirer-Frühlingsball in Wien (am 14. Mai im Rathaus) eingeladen: An diesem Samstag, 5. März, um 11 Uhr können sich Tanzpaare in der Tanzschule Eichler in Graz (Griesgasse 1) einen Platz im Eröffnungskomitee ertanzen. Gesucht (Anmeldungen zum Vortanzen via Mail: info@tanzschule-eichler.at) sind talentierte Tänzerinnen und Tänzer zwischen 16 und 28.