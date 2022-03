Solidarität mit Ukraine: Lichtermeer und Spenden

Spendenaktion für Hygiene-Artikel

Mit blau-gelben Hilfspaketen will die JVP ein Flüchtlingscamp in Moldau unterstützen. Gebraucht werden Hygiene-Artikel, Windeln sowie Decken und Regenmäntel. Abzugeben bis 4. März bei einer Bezirksgeschäftsstelle oder bei der Kundgebung am Klangturm. Info: 02272/61820.