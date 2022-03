Graz: Partnerschaft mit St. Petersburg beendet

Stadt hilft mit

Bereits in der Vorwoche hat die Stadt Graz in einem ersten Schritt 50.000 Euro über das Rote Kreuz zur Verfügung gestellt, um in der Ukraine vor Ort Hilfe zu leisten. Gleichzeitig bereite sich Graz laut Mitteilung darauf vor, Menschen, die Zuflucht in der steirischen Landeshauptstadt suchen, zu unterstützen. Solidarität bräuchten aber auch alle Menschen in Russland, die sich gegen den Krieg Putins stellen und dafür politischer Verfolgung ausgesetzt seien.