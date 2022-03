Russische Notenbank bietet SWIFT-Alternative an

Auch am Dienstag kein Aktienhandel an Moskauer Börse

Die EU hatte in der Nacht die angekündigten schwerwiegenden Sanktionen gegen die Moskauer Zentralbank in Kraft gesetzt. Sie umfassen ein Verbot von Transaktionen der Bank in Bezug auf die hohen russischen Währungsreserven in Euro. Zudem wird das Vermögen der Bank in der EU beschlagnahmt. An der Moskauer Börse soll daher wie bereits tags zuvor auch am Dienstag kein Aktienhandel stattfinden, wie die russische Zentralbank entschied.