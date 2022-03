Weiterer Corona-Fall vor Winterspielen in Peking

Vor dem Beginn der Paralympischen Winterspiele in Peking ist bei der Ankunft der Teilnehmer erneut eine Corona-Infektion festgestellt worden. Wie die Organisatoren am Montag berichteten, wurde der Fall am Vortag unter 118 Ankömmlingen am Pekinger Flughafen entdeckt. Innerhalb der abgeschlossenen Olympia-Blase in Peking habe es dagegen keine neuen Fälle gegeben.