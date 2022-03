„Hausmittel wirken bei Schlaflosigkeit wenig!“

Viele Menschen kennen es: Man wälzt sich im Bett herum, denkt an belastende Dinge, findet die richtige Schlafposition nicht... Schlaflose Nächte sind mühsam und man fühlt sich am nächsten Tag nur erschöpft, ist unkonzentriert und schlecht gelaunt. Gerade, wenn uns Dinge im Kopf herumschwirren, kommen wir nur sehr schwer zur Ruhe und können nicht ordentlich ein- oder durchschlafen. In der Medizin spricht man von Schlafstörungen.