Diese Woche: Neues Musikfestival in Hernals

Haben Sie schon etwas vom Reaktor in der Geblergasse in Hernals gehört? Wenn ja, gut so! Wenn nicht, sind Sie nicht alleine. Grund genug, um das Rampenlicht auf die industriell anmutende Location im 17. Wiener Gemeindebezirk scheinen zu lassen, denn dort findet heuer an zwei Terminen erstmals das von Julian le Play kuratierte „Tandem Songwriter Festival“ statt. Das Hauptziel besteht darin, das große und bunte musikalische Schaffen in Österreich würdig in Szene zu setzen. „Tandem“ steht dabei als Synonym für Teambuilding. Für das Zusammenspiel zwischen gegensätzlichen Künstlerinnen, Text und Musik, Stimme und Instrument, Musiker und Publikum. Damit soll das Pop-Verständnis einer jungen Generation eigenwillig und neu gedacht werden.