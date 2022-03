Reichsadler-Tattoo in Heimat zur Schau gestellt

Als „einmaligen Ausrutscher“ bezeichnete ein 58-Jähriger sein Verhalten an einem trüben Novembertag vorigen Jahres in St. Pölten. Rund zwölf Jahre hatte er in Thailand verbracht. Als er 2019 heimkehrte, verschanzte er sich zwei Jahre in seiner Wohnung. Als er am 13. November entschied, ein Taxi für einen Lokalbesuch zu chartern, war der plötzliche Kontakt zur Außenwelt wohl zuviel des Guten. Nachdem er den Fuhrlohn nicht mit Cent-Münzen begleichen durfte, endete die Fahrt für ihn bei der Polizei.