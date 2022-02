Tiroler Polizei stoppt Lkw mit zahlreichen Mängeln

Mehr als 30 Mängel entdeckten Beamte der Tiroler Verkehrspolizei am Sonntag bei einer Lkw-Kontrolle an der A12 in Kundl. Der deutsche Sattelzug transportierte Gefahrengut, das nicht ordnungsgemäß gesichert war, wies technische Schäden auf und war außerdem im Wochenendfahrverbot unterwegs. Der 45-jährige Fahrer war zudem gar nicht dazu berechtigt, den Lastwagen zu lenken. Nun setzt es Anzeigen.