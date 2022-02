Lienz bleibt in roter Hand, Knalleffekt in Matrei

Mit 54 Prozent setzte sich Elisabeth Blanik (SPÖ) in der Sonnenstadt klar durch. Raimund Steiner tritt die Nachfolge von Langzeit-BM Andreas Köll in Matrei an, Chefwechsel auch in Sillian. Miserable Wahlbeteiligung gab es in Virgen. Im ganzen Bezirk gibt es nur eine Stichwahl, die MFG holt sich zwei Mandate.