Diebesbande nach Einbruch in Leibnitz gefasst

Eine vierköpfige Diebesbande hat insgesamt 16 Einbrüche in Niederösterreich, der Steiermark und dem Burgenland begangen. Spezialisiert waren die Rumänen auf Fahrräder sowie Reifenkomplettsätze für Autos. Bei einem Einbruch in ein Autohaus im Bezirk Leibnitz wurden sie im vergangenen September festgenommen und sitzen seither in Graz in U-Haft.