So reagiert der Sport auf die Ukraine-Krise

Nach dem Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine haben große, weltweite Sportverbände die ersten Konsequenzen gezogen. Die UEFA als auch der Motorsport-Weltverband FIA haben bereits am Freitag reagiert - bei der FIFA ist eine solidarische Stellungnahme vermittelt worden, aber Präsident Gianni Infantino ist auch einer Frage, die mit Wladimir Putin in Verbindung gebracht wird, ausgewichen. Mehr erfahren Sie im Video-Beitrag!