Die schwarze Hochburg Schwaz wackelt nun

Noch ist nicht alles ausgestanden: In Schwaz, Fügenberg, Stumm, Terfens, Mayrhofen, Hart im Zillertal, Eben am Achensee, Weer und Jenbach wird es am 13. März noch einmal zur Stichwahl kommen. Die Wahlbeteiligung im Bezirk lag bei 66,9% (2016: 69,71).