Wenn Kinder Hilfe brauchen: Notfallmamas gesucht!

Sie springen ein, wenn Not „am Mann“ ist, wenn Mütter alleinerziehend sind oder Mama und Papa kurzfristig Entlastung brauchen - etwa bei Krankheit: Gut 50 Notfallmamas sind in der Steiermark tätig, 15 davon in Graz. Während der Coronazeit gibt es besonders viel Nachfrage, Unterstützung wird so dringend gesucht.