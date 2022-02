„Vermutlich kommt dann die Werbung nach der Wahl“

Mehrere „Krone“-Leser waren zuletzt über leere anstatt volle Postkästen erzürnt. „Kommt die Wahlwerbung der einzelnen Bürgermeisterkandidaten nun nächste Woche nach der Wahl? Ich würde mich nicht wundern. Das kann es nicht sein“, schäumt Buckovez, der angeblich auch wichtige Briefe mit Rechnungen oder Gerichtsterminen immer wieder verspätet zugeschickt bekommt. „Vor etwa vier Wochen bekam ich einen RSB-Brief, der direkt an das Postamt zugestellt und von mir abgeholt werden sollte. Erst nach mehrmaligem Nachfragen per Telefon erhielt ich schließlich eine E-Mail, dass mein Brief da sei.“ Die Benachrichtigung im Postkasten folgte aber erst vier Tage später. Da war der Brief längst abgeholt.