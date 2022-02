Zwischen Klangideal und Jazz-Groove

Georg Breinschmid am Kontrabass und der Trompeter Thomas Gansch, die im Jazz und darüber hinaus in ihren eigenen Sphären zwischen Crossover-Blasmusik und wienerisch-balkaneskem Lied viele kompositorische Freiheiten gefunden haben, musizierten gemeinsam mit dem klassischen Violinisten Benjamin Schmid, der auch Ausflüge in den Sinti-Swing machte und Stéphane Grappelli und Django Reinhardt nachspürte. Kurzum: Es sind drei Weltklassemusiker, die als Ensemble im Linzer Brucknerhaus mit ihrer profunden und authentischen Musik zwischen klassischem Klangideal und jazzigem Groove mit viel Improvisation brillierten.