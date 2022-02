Kind (9) stürzte Aufzugschacht hinunter - verletzt

Zu einem dramatischen Unfall ist es am Samstag in der Deutschordenstraße in Wien-Penzing gekommen: Laut Angaben der Berufsrettung Wien sei ein neunjähriges Kind in den Aufzugschacht eines Wohnhauses gestürzt und bis in den Keller gefallen. Ein Rettungshubschrauber flog das verletzte Kind ins Spital.