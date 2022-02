Spittaler krachte am Wurzenpass in Slowenen

Ein 75 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau fuhr am Freitag gegen 16.15 Uhr mit seinem Pkw auf der B109 Wurzenpass Straße von Slowenien kommend in Richtung Riegersdorf. In einem steileren Abschnitt geriet er, vermutlich auf Grund der Schneefahrbahn, mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 21-jährigen Slowenen.