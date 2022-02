Dickes Minus am Konto statt Bitcoin-Reichtum

Es vergeht keine Woche, in der Cyberkriminelle in Niederösterreich nicht groß abkassieren. Jüngstes Opfer ist eine 47-Jährige aus dem Bezirk Melk. Sie hatte auf Facebook eine Werbung gesehen. Doch die dort versprochene lukrative Investition in Bitcoins wurde für die Frau zu einem finanziellen Albtraum. Viel Geld ist weg.