Österreich schickt Hilfsgüter ins Kriegsgebiet

Rotes Kreuz: Großer Hilfsbedarf in der Ukraine zu erwarten

Auch das Rote Kreuz weitet nach der Eskalation des Konflikts in der Ukraine seine Aktivitäten aus und bereitet sich intensiv auf einen größeren Hilfseinsatz im Land und in den angrenzenden Nachbarländern vor. Alleine in den Gebieten von Luhansk und Donezk in der Ost-Ukraine leben rund 3,5 Millionen Menschen.